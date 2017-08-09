شعبة المخابز: «المنظومة الجديدة عادلة لكل الأطراف»

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قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجاربة، إن منظومة الخبز الجديدة عادلة لكل الأطراف، مشيرًا إلى أنه ساهم في وضعها لتحقيق العدالة للجميع.

أضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطن تكلفة رغيف الخبز، موضحًا أن السعر كما هو 5 قروش، ولكن الجديد في الأمر أن الآن أصبح من حق أصحاب المخابز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه.

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تابع رئيس شعبة المخابز الغرف التجارية، أن المنظومة الجديدة ستحد من تهريب الدقيق داخل الأسواق، منوهًا إلى أن دعم الدولة أصبح قاصرًا فقط على رغيف الخبز، ولن تكون مسئولة عن كل مراحل إنتاجه.

وشدد رئيس غرفة المخابز بالغرف التجاربة، على أن الدولة لن تترك «السايب في السايب»، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستقضي على عشوائية تداول إنتاج الخبز.