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ماهر فرغلي: قائد «خلية قنا» جنّد أقاربه لاستهداف الأقباط

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ماهر فرغلي: قائد «خلية قنا» جنّد أقاربه لاستهداف الأقباط ماهر فرغلي: قائد «خلية قنا» جنّد أقاربه لاستهداف الأقباط

التحرير

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قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن مرت بمراحل صعبة جدًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بل المنطقة كلها بسبب الثورات، حيث تم عملية ارتداد للجماعات التكفيرية داخل مصر في هذا الوقت.

وأضاف فرغلي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أنه «في الآونة الأخيرة نجح الإرهابي عمر سعد عباس، وهو شاب عمره 33 عام، ينتمي للأشراف قبل تحوله إلى الفكر الداعشي، في تشكيل 7 خلايا إرهابية بقنا»، مؤكدًا أن قائد هذه الخلايا الارهابية جنّد أقرباءه لاستهداف الأقباط.

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وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن معسكرات التدريب للجماعات الإرهابية ليست ثابتة، مؤكدًا أن الأمن داهم معظم هذه المعسكرات وقام بتفتيتها والقضاء عليها.

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التحرير

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