العرب اليوم: سقوط صاروخ على عسقلان وقصف على الرقة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها عشرات القتلى في قصف على الرقة ومباحثات روسية أمريكية حول سوريا والعراق، علاوة على سقوط صاروخ في مدينة عسقلان الإسرائيلية.

1- ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الرقة إلى 23 قتيلاً

قوات سوريا الديموقراطية تتقدم في الرقة (أ ف ب)

ارتفع عدد قتلى القصف الجوي للتحالف الدولي، الذي استهدف مدينة الرقة السورية إلى 23 قتيلاً، ولايزال هناك أشخاص تحت الأنقاض.

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2- أحكام بإعدام 27 شخصا في قضية سبايكر بالعراق

قاضي عراقي يصدر حكمه في قضية سبايكر (أ ف ب)

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق حكماً بالإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في جريمة سبايكر والافراج عن 25 متهماً لعدم ثبوت الأدلة.

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3- سقوط صاروخ في مدينة عسقلان

كتائب عز الدين القسام تطلق صاروخ تجاه إسرائيل (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان إلى الشمال من حدود القطاع، مصدره قطاع غزة.

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4- مباحثات عسكرية روسية أمريكية حول الوضع الأمني في سوريا

العلم الأمريكي بجوار العلم الروسي أمام سفارة واشنطن لدى روسيا (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال فاليري جيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد عبر الهاتف تطورات الوضع الأمني في سوريا والعراق

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5- الرياض وباريس تدعوان إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي في مؤتمر صحفي - أرشيفية (أ ف ب)

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، في وقت تشهد الأزمة مع قطر حراكا دبلوماسيا أمريكيا عربيا.

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