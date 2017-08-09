حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجار شاحنة في لاهور وامتلاك كوريا الشمالية صاروخ عابر للقارات يحمل رأس نوويًا، علاوة على انشار تركيا جدار حدودي مع إيران.

1- كوريا الشمالية طورت رأسا نووية للصواريخ عابرة القارات

اختبار صاروخ باليستي في بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية بأن بيونج يانج طورت رأسا حربيا نوويا يمكن تركيبها على صواريخها العابرة للقارات.

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2- انفجار شاحنة في باكستان يوقع 34 جريحا

عنوان الصورة: الشرطة الباكستانية تفرض قيود أمنية حول منطقة الانفجار اليوم (أ ف ب)

أدى انفجار شاحنة مفخخة في مدينة لاهور الباكستانية إلى إصابة 34 شخصا على الاقل، كما اعلنت السلطات المحلية.

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3- زيارة بوتين "أبخازيا" يثير غضب جورجيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية اليوم (أ ف ب)

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة أبخازيا المنشقة عن جورجيا احتجاج الحكومة الجورجي.

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4- عشرات القتلى في نيجيريا جراء هجمات لجماعة "بوكو حرام"

الجيش النيجيري يطارد مسلحي بوكو حرام - أرشيفية (أ ف ب)

لقي 31 صياد سمك نيجيريا على الأقل مصرعهم جراء هجومين منفصلين شنهما مسلحو جماعة (بوكو حرام) على جزر في بحيرة تشاد.

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5- تركيا تشيد جدارًا أمنيًا على حدودها مع إيران

الرئيس التركي يصافح وزير الخارجية الإيراني في أنقرة - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن حاكم محافظة آغري في شرق تركيا أن السلطات بدأت بناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران.

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