بعد انتقال شنايدر إلى نيس.. 5 نجوم سقطوا من القمة سريعًا

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انضم اللاعب الهولندي ويسلي شنايدر، أمس الإثنين، إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، رسميًا في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع جالطا سراي التركي.

وحظي النجم الهولندي بمسيرة كروية مميزة من خلال اللعب في صفوف ريال مدريد والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الإنتر في عام 2010، ونظر إليه في هذا العام على أنه اللاعب الأفضل في العالم.

ولكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب في أعلى المستويات، حاله حال العديد من النجوم الذين لم يستمروا في القمة طويلًا، واستعرضت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أبرز هؤلاء اللاعبين كالآتي:

1- ويسلي شنايدر

قدم اللاعب الهولندي أفضل مستوياته على الإطلاق في الفترة ما بين عامي 2008 و2010، وفي عام 2009 قرر ريال مدريد بيع العديد من اللاعبين لتكوين فريق جديد من النجوم بقيادة كريستيانو رونالدو، وتصادف ذلك الأمر مع رغبة جوزيه مورينيو حينها في بناء فريق جديد للإنتر للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ليقرر التعاقد مع شنايدر مقابل 15 مليون يورو.

وقدم شنايدر مستويات مميزة للغاية مع الإنتر من خلال قيادته للتتويج بالثلاثية التاريخية إلى جانب قيادته لمنتخب هولندا في نفس العام، للوصول إلى نهائي مونديال 2010، وحل رابعًا في جائزة الكرة الذهبية التي توج بها ليونيل ميسي حينها.

وعلى الرغم من أن شنايدر كان يبلغ من العمر حينها 26 عامًا فقط، فإنه انخفض مستواه بعد المونديال بصورة كبيرة وفقد بريقه السابق لينتهي به المطاف في صفوف جالطا سراي التركي في عام 2013.

2- رونالدينيو

كان بمقدور رونالدينيو أن يصبح أسطورة هذا العقد من الزمان لولا ظهور كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وتقديمهما أفضل المستويات لسنوات طويلة حتى الآن.

وانتقل رونالدينيو لصفوف برشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان في عام 2003، ليقود برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى في موسم 2004- 2005 منذ عام 1999 وتوج بالكرة الذهبية لعامين متتاليين إلى جانب قيادته للبارسا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2006.

وعلى الرغم من كون رونالدينيو اللاعب الأساسي الذي أسهم في عودة برشلونة بين كبار القوم من جديد، فإن بيب جوارديولا قرر بيعه في عام 2008 بسبب افتقاده التركيز وضعف اللياقة البدنية ليرحل بعدها إلى ميلان ويعود إلى بلاده، البرازيل بعد 3 سنوات.

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3- كاكا

يعد كاكا هو آخر لاعب توج بالكرة الذهبية غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك في عام 2007، إلا أن أوج عطاء كاكا لم يستمر لأكثر من 3 سنوات في الفترة ما بين عامي 2005 و2007 وخاصة في العام الأخير عندما قاد "ميلان" للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحاول مانشستر سيتي التعاقد معه في عام 2009 مقابل 91 مليون إسترليني، إلا أنه قرر الرحيل إلى ريال مدريد مقابل 65 مليون إسترليني، إلا أنه لم يتمكن من العودة إلى مستواه من جديد ليرحل في عام 2013 تجاه ميلان من جديد قبل أن يوجد في الدوري الأمريكي في الوقت الحالي.

4- مايكل أوين

لم يقدم أي لاعب إنجليزي ما قدمه مايكل أوين في فترة شبابه، حيث نافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي وهو في عمر 18 و19 عامًا وقدم مستوى مميزا للغاية في مونديال فرنسا 1998 مسجلا واحدا من أفضل أهداف المونديال على الإطلاق في مرمى الأرجنتين.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها، فإن أوين عاد وقدم مستوى مميزا في عام 2001 عندما توج بالكرة الذهبية وهو لا يزال في عمر الـ22 عامًا، ومع ذلك لم يستمر أوين في القمة إلا في الفترة ما بين عامي 1998 و2001.

ولم يستعد أوين بريقه من جديد بعد تتويجه بالكرة الذهبية ورحل إلى ريال مدريد في عام 2005 وترك الريال بعد عام واحد ليخفت بريقه.

5- فرناندو توريس

في سنواته الأولى في ملعب الأنفيلد، تحول فرناندو توريس إلى أفضل مهاجم في العالم، فعندما تعاقد ليفربول مع النينو كان توريس يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان يملك كل المواصفات للتألق في الدوري الإنجليزي من السرعة والقوة والتهديف.

وسجل توريس في موسمه الأول 33 هدفًا في الدوري الإنجليزي موسم 2007- 2008، وأسهم في صيف نفس العام في تتويج إسبانيا بلقب اليورو على حساب ألمانيا، ومن ثم تعرض في الموسم التالي لإصابة أثرت على مستواه بشكل كبير، ليفشل منذ ذلك الحين في استعادة مستواه ورحل إلى تشيلسي في عام 2011 ليعاني الأمرين قبل أن يعود إلى ناديه القديم أتليتيكو مدريد.