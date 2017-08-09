بعد 20 ساعة من البحث.. استخراج الضحية الأخيرة بعقار سوهاج المنهار

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، تحت إشراف العميد علاء الدين السعيد، مساء اليوم الثلاثاء، من استخراج جثة زوجة مالك المنزل المنهار بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي المحافظة، بعد قرابة 20 ساعة من البحث تحت الأنقاض، ليصل بذلك عدد الجثث التي تم استخراجها إلى 5 جثث، بينها جثة رضيع.

وكان عقار من 3 طوابق في قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج تعرض للانهيار ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم: فتحي محمود عبد المجيد، ومدحت فتحي محمود، وكارم فتحي محمود، ومالك محمد فتحي (رضيع)، وكريمة حافظ توفيق (زوجة مالك المنزل).

وقرر محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي وألف جنيه لكل أسرة مصاب من ضحايا المنزل المنهار بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته، فضلاً على علاج المصابين على نفقة الدولة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بساقلته ومديرية الإسكان للتأكد من سلامة المنازل المجاورة للعقار المنهار، وتكليف التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية برعاية الأسر المنكوبة.​