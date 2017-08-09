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5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي في المنزل المنهار بسوهاج

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مصراوي Masrawy

5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي في المنزل المنهار بسوهاج

12:14 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي في المنزل المنهار بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قرر محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي وألف جنيه لكل أسرة مصاب من ضحايا المنزل المنهار بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته، فضلاً على علاج المصابين على نفقة الدولة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بساقلته ومديرية الإسكان للتأكد من سلامة المنازل المجاورة للعقار المنهار، وتكليف التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية برعاية الأسر المنكوبة.

وكان عقار من 3 طوابق في قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج تعرض للانهيار ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم: فتحي محمود عبد المجيد، ومدحت فتحي محمود، وكارم فتحي محمود، ومالك محمد فتحي (رضيع).​

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