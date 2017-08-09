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حريق هائل بمخزن لمستلزمات تصنيع السجائر في أبو النمرس

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مصراوي Masrawy

حريق هائل بمخزن لمستلزمات تصنيع السجائر في أبو النمرس

12:13 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

حريق هائل بمخزن لمستلزمات تصنيع السجائر في أبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل بمخزن لمستلزمات تصنيع السجائر بمركز أبو النمرس بالجيزة، اليوم الأربعاء.

ودفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 عربات إطفاء بقيادة المقدم أحمد غانم، رئيس قطاع إطفاء جنوب الجيزة، وتم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن المخزن على مساحة 2000 متر بمنطقة شبرامنت، يضم كميات كبيرة من "فلتر السجائر".

انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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