مرتضى: «أنا اللي هحط القائمة واللي مش عاجبه يشرب من الخرارة» (فيديو)

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علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على خروج فريقه من بطولة كأس مصر، قائلًا «سنعتبره موسمًا استثنائيًا، أنا اللي هقعد أحط القايمة خلاص زى 2014، واللي مش عاجبه يشرب من أى خراراة».

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامح «انفراد»، الذي يعرض على قناة العاصمة، أنه سيقوم بالاستغناء عن اللاعبين الغير قادرين على اللعب دون أى مجاملات، قائلًا: «مفيش عواطف، اللاعيبة اللي مش قادرة تقف على رجليها أنا اللي هطلعهم برة النادي، ده الزمالك مش شؤون اجتماعية».

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وودع الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي البطولة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





