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مرتضى يفتح النار على الجبلاية بعد الخروج من الكأس: أنقذت الحكم من كارثة

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مرتضى يفتح النار على الجبلاية بعد الخروج من الكأس: أنقذت الحكم من كارثة مرتضى يفتح النار على الجبلاية بعد الخروج من الكأس: أنقذت الحكم من كارثة

التحرير

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هنأ ، رئيس نادي ، النادي المصري، على تأهله لنهائي بطولة كأس ، بعد الفوز على الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ورفض «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامح «انفراد»، الذي يعرض على قناة العاصمة، إلقاء اللوم على التحكيم في خسارة المباراة، معلقًا: «انا مش عايز اتحجج بالحكم، اللي أنقذته من كارثة احتكاك الجماهير واللاعيبة بيه، مش هنبقى لا ولا أخلاق».

وفتح رئيس القلعة البيضاء، النار على هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وعصام عبد الفتاح عضو الجبلاية، ورئيس لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه تم اسناد المباراة للحكم محمود عاشور، رغم أنه أحد الثلاثي الذي يرفض ناديه إدارتهم لمبارياته، مضيفًا «فين التلاتة الزمالكاوية في اتحاد الكرة المحلول، حازم إمام، وكرم كردي، وخالد لطيف من الكلام ده».

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وودع الزمالك بطولة كاس مصر، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي البطولة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.  

 

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التحرير

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