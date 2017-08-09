حسام حسن: خايف على شيكابالا (فيديو)

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، كان أفضل لاعب في مصر حينما كان هو مدربًا للفريق الأبيض.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، أنه خائف على شيكابالا، بسبب الضغوط التي يتعرض لها دون أى داع، وهو ما قد يؤثر على أداءه داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يستحق نزع تلك الضغوط عنه لأنه قادر على صناعة الفارق مع الزمالك، ومع المنتخب أيضًا رفقة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي.

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وفاز المصري على الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، في نصف نهائي كأس مصر.