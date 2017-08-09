أحمد جمعة: حسام حسن لا يخشى أي فريق

التحرير

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قال أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي، أن حسام حسن المدير الفني للفريق، أكد لهم قبل المباراة أنهم الفريق الوحيد الذي يستحق التأهل لنهائي كأس مصر.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة للتحرير عقب نهاية المباراة:" المصري لعب المباراة أمام الزمالك بأسلوبه المعتاد في جميع المباريات وهو الضغط والهجوم على الخصم، لأن حسام حسن لا يخشى أي فريق".

وواصل مهاجم المصري: "العميد حفظنا فريق الزمالك وطريقة لعبه وحذرنا من منح لاعبيبه أي مساحات في الملعب".

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واختتم جمعة تصريحاته:" احنا تعبنا واجتهدنا وإن شاء الله سنفوز بالكأس سواء كان النهائي أمام الأهلي أو سموحة".

وتأهل المصري إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في نصف نهائي البطولة.