«الفوز السادس والنهائي العاشر».. أرقام «تاريخية» في مواجهة الزمالك والمصري

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تأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى نصف نهائي كأس مصر، على حساب الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.. وتستعرض لكم «التحرير» أبرز الأرقام من المباراة..

- الفوز السادس

فوز المصري البورسعيدي على الزمالك اليوم هو الفوز السادس في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كأس مصر..

رقم تاريخي

حقق المصري رقمًا جديدًا في تاريخه بعد فوزه على الزمالك اليوم، حيث قاده هذا الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية بعد غياب 19 عامًا، حيث إن آخر نهائي وصل إليه الفريق البورسعيدي كان عام 1998، ويعد النهائي القادم هو رقم 10 في تاريخ المصري.

حسام حسن Vs الزمالك

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حقق حسام حسن فوزه الثاني أمام نادي الزمالك، حيث سبق وواجه الزمالك 9 مرات، منذ أن عمل في التدريب، خسر 6 مباريات، وفاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وسجلت الفرق التي تحت قيادته 7 أهداف في مرمى الزمالك واستقبلت شباكها 11 هدفًا.

مواجهات نصف النهائي

تُعد تلك المباراة هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين في نصف نهائي الكأس، حيث كان آخر مواجهة لهما فى هذا الدور موسم 1952 - 1953، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للزمالك شريف الفأر، وهلال موسى، وعلاء الحامولى، بينما سجل السيد الضيظوى هدف المصرى الوحيد.

الزمالك يغيب عن النهائي

الزمالك يخسر في كأس مصر للمرة الأولى منذ عام 2011، وهي المرة الأولى التي سيغيب فيها الزمالك عن المباراة النهائية منذ 6 سنوات، حيث إن الزمالك صعد للنهائي 5 مرات في آخر 6 سنوات استطاع أن يحصد اللقب في 4 مرات، وخسر مرة واحدة أمام إنبي عام 2011، كما تم إلغاء المسابقة عام 2012.