انتحار متهم داخل قسم شرطة بأسيوط.. وبرلماني يطلب بالتحقيق

أسيوط - أسامة صديق:

أقدم متهم في قضية حيازة مواد مخدرة على الانتحار داخل مركز شرطة الفتح، فيما طالب مرتضي العربي، نائب البرلمان عن دائرة مركزي شرطة الفتح وأبنوب، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى إلقاء القبض على المتهم العشريني في حملة لضباط مباحث مركز شرطة الفتح، بتهمة حيازته عقاقير مخدرة، والتي أعلن بعدها بساعات نبأ انتحاره.

وفي السياق، نفي مصدر أمني تعرض الشاب للتعذيب، كما ادعى بعض الأهالي كونه مطلوبًا على ذمة قضيتي سرقة ومخدرات.

وأوضح المصدر أن المذكور عند القبض عليه عُثر بحوزته على أقراص مخدرة، وتم اقتياده إلى مركز شرطة الفتح لتحرير محضر إضافي، إلا أنه أثناء وجوده داخل إحدى الغرف أقدم على شنق نفسه، فيما أشار المصدر إلى أن معاينة أجريت من قبل فريق النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة.​