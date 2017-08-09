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"سندوتشات مخدرة" حيلة عاطل لسرقة ركاب القطارات

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مصراوي Masrawy

"سندوتشات مخدرة" حيلة عاطل لسرقة ركاب القطارات

12:03 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

قطار

كتب - علاء عمران

تمكنت ضباط شرطة النقل والمواصلات، امس الثلاثاء، من ضبط عاطل لجأ إلى حيلة جديدة لسرقة رواد القطارات بوضع مواد مخدرة في السندوتشات.

تلقت نقطة شرطة محطة سكك حديد الواسطى بمحافظة بني سويف إخطارا من الخدمة المعينة لتأمين القطار رقم 90 (القاهرة / أسوان) بوجود أحد الاشخاص في حالة إعياء شديد داخل القطار.

تبين أنه يدعى "أ. و."، 23 عاما، عاطل مقيم بأسيوط، تم نقله إلى مستشفى الواسطى، وأفاد التقرير الطبي بأنه يعانى من اضطراب في درجة الوعي؛ إثر تناوله عقاقير مخدرة، وتم تحويله إلى معهد السموم التابع إلى قصر العيني.

بسؤال بعض ركاب القطار، قرروا أن أحد الأشخاص كان جالسا بجوار المصاب يدعى "أ. ن"، 25 عاما، اعترف بتخديره عن طريق تناول بعض الأطعمة "سندوتشات" وضع فيها المتهم مادة مخدرة، وعند وصول القطار محطة البدرشين، فقد المجنى علية الوعي، واستولى المتهم على هاتفه المحمول، ومبلغ 200 جنيه.

عُثر بحوزة المتهم على المبلغ المالي وهاتف المجني عليه، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وأرساله بالمتهم لمركز شرطة الواسطى لقيده وعرضه على النيابة.

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