«الكاميرا الخفية» تكشف كذب نائبة دمياط في «واقعة القمامة»

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نشبت مشادات بين النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب وعدد من الباعة الجائلين خلال تجولها أمس الاثنين بشارع النيل في مدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط.

وحررت النائبة محضرا اتهمت فيه عددا من الأشخاص بالتعدي عليها، ووصفت المعتدين عليها بالبلطجية.

وقالت غادة: «تم تمزيق ملابسي من قبل مجموعة من البلطجية بشارع النيل فى رأس البر، الذين أشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه شقيقي الأصغر تامر، مما تسبب فى إصابته بنزيف فى عينه وأنفه، كما اعتدوا على ضابط يدعى بلال زغلول من أمن رأس البر».

وأضافت النائبة أن الباعة الجائلين من البلطجية يقومون بفرض إتاوات على أصحاب المحلات ويقومون بسرقة المحلات وفقا لشكاوى عدد من المواطنين.

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وفي نفس السياق، كشفت كاميرا مراقبة لأحد المحال بشارع النيل إفراغ النائبة البرلمانية صندوق قمامة خلال جولتها، والتقاط الصور بجانبها.

يذكر أن غادة صقر نشرت صورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تظهر فيها بجوار صندوق قمامة تحت دعوى انتشار القمامة في شوارع رأس البر، وتطالب بإقالة رئيس مدينة رأس البر.