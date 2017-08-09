لأول مرة.. إجراء 6 عمليات جراحية مخ وأعصاب بمستشفى بني سويف العام

بني سويف ـ أحمد كامل:

أعلن محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، نجاح المستشفى العام في إجراء 6 عمليات جراحية دقيقة في مجال المخ والأعصاب، وذلك لأول مرة بمستشفى حكومي بعد تجهيز قسم جراحة المخ والأعصاب ودعمه بأطباء متخصصون.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، لاستعراض تقرير تناول بيانًا بعدد العمليات الجراحية التي أجريت بالقسم جراحة المخ والأعصاب، في الفترة من 13 يوليو الماضي وإلى أمس الإثنين.

وفي السياق، أشار محافظ بني سويف إلى نجاح الأطباء المتخصصون، الذين تم التعاقد مع الجامعة لاستجلابهم في هذا التخصص، في إجراء العمليات اللازمة لهذه الحالات من توسيع للقناة العصبية، واستئصال غضاريف قطنية، ورفع الكسور المنسخفة، وتفريغ النزيف، وغيرها.

ومن جانبه، أشاد وكيل الصحة بجهود ودعم المحافظ لقطاع الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى التحرك السريع من جانب المحافظ عند ملاحظته "أثناء زيارته مستشفى بني سويف العام في عيد الفطر الماضي" أن بعض الحالات المرضية في قسم المخ والأعصاب تحتاج إلى تدخل جراحي سريع رغم عدم توافر هذه الخدمة بالمستشفى الحكومي، فتواصل مع الوزارة وكلف المديرية بمتابعة الملف حتى تم تفعيل قسم الجراحة في هذا القسم.​