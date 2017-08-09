النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية تشير إلى تقدم كينياتا

نيروبي - (د ب أ)

ذكرت السلطة الانتخابية في كينيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الحالي، أوهورو كينياتا، متقدم في الانتخابات الرئاسة التي شهدتها، وذلك بعد أن تم فرز الاصوات من حوالى نصف مراكز الاقتراع في جميع انحاء البلاد.

وحصل كينياتا على 9ر54 في المئة، من حوالي 1ر6 مليون صوت تم فرزها بالفعل، متقدما على منافسه الرئيسي رايلا أودينجا الذي حصل على نسبة 4ر44 في المئة.

وحتى الأن، تم فرز أصوات من حوالى 17 ألف مركز اقتراع من إجمالي مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 40 ألف .