اندلاع حريق كبير في منطقة للصناعات الكيماوية في ألمانيا

ألمانيا - (د ب أ)

اندلع حريق كبير في أحد المخازن داخل أرض شركة للتخلص من النفايات في منطقة للصناعات الكيماوية في ألمانيا.

وأعلنت سلطات مدينة بيترفلد-فولفن بولاية سكسونيا آنهالت مساء اليوم الثلاثاء أن الحريق اندلع أولا بعد ظهر اليوم في الساحة الخارجية للشركة.

وبعد فترة قصيرة، احترق سقف المخزن البالغ مساحته 4000 متر مربع، حتى سقط السقف.

وأضافت سلطات المدينة أن ألسنة اللهب العالية وسحب الدخان الكثيف كانت مرئية من على مسافة بعيدة.

وذكر مستخدمون على موقع فيسبوك التابع لقوات الإطفاء أن سحب الدخان أمكن رؤيتها في مدينة لايبتسيج على مسافة 50 كيلومترا.

وأسهم في إطفاء الحريق، نحو 140 فردا من قوات الإطفاء وبينهم زملاء من شركة خاصة في المنطقة، وحسب الشواهد الأولية فإنه لم تقع إصابات جراء الحريق.