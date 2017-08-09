بالفيديو - مواطنون عن قرارات التموين الجديدة: "الأوضاع بقت صعبة"
القاهرة - مصراوي:
انتقد مواطنون قرار وزارة التموين، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والتي من بينها ألا يزيد الحد الأقصى عن 1500 جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال.
واعتبر المواطنون أن هذا القرار خاطئ، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستوجه مديريات التموين بكافة المحافظات، ببدء استخراج البطاقات التموينية للمتقدمين بطلبات الاستخراج، اليوم، على أن يتم بدء استقبال الطلبات غدًا الأربعاء، شريطة أن يكونوا من الفئات التي تم الإعلان عنها في نص القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017).
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