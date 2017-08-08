ريال مدريد يتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه

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توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فيليب آرينا.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة الـ24 عن طريق كاسيميرو، قبل أن يضيف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم قلص روميلو لوكاكو النتيجة بعد أن أحرز هدف مانشستر الوحيد في الدقيقة 62.

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وتعد هذه المرة هي الرابعة الذي يتوج بها ريال مدريد بهذه البطولة، حيث نجح في الفوز بها من قبل أعوام 2002، 2014، 2016، 2017.