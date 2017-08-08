مدير أمن الإسماعيلية يوجه قوات الأكمنة بارتداء واقي الرصاص

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

وجه محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد علي، خلال جولته التفقدية بعدد من الأكمنة والتمركزات الأمنية، اليوم الثلاثاء، القوات بضرورة ارتداء الصديري الواقي من الرصاص، واتباع قواعد الأمان أثناء استيقاف وتفتيش السيارات والأفراد.

وأشار مدير الأمن إلى توجيهات وزير الداخلية لمديري أمن المحافظات بمداومة المرور وتفعيل الخطط الخاصة بتأمين المنشآت الشرطية وتنشيط كل الأكمنة والتمركزات الحدودية.

شملت جولة مدير الأمن بالمحافظة المرور على مركزي شرطة التل الكبير، والقصاصين، حيث التقى الضباط والأفراد. كما مر على كمين الظاهرية الحدودي مع محافظة الشرقية، وشدد على ضرورة مراعاة قواعد الأمن الذاتي أثناء العمل.​