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بالصور.. بورسعيد تشتعل فرحًا بالتأهل لنهائي كأس مصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بورسعيد تشتعل فرحًا بالتأهل لنهائي كأس

11:33 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل الآلاف في شوارع محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز النادي المصرى على فريق بهدفين مقابل لا شئ في مباراة نسف النهائي التي جمعتهما على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأشعلت الجماهير "الشماريخ" في مسيراتهم بشارعي محمد علي والثلاثيني، مرددين هتافات :"الله عليك يا سيدي المصري البورسعيدي"، "دي مش كورة دي سمسمية بيلعبوها البورسعيدية"، "الكأس يا مصرى"، "حسام يا عميد الكأس في بورسعيد".

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجه التهنئة للجماهير والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة على الفوز، وطالبهم باستكمال مسيرة الانتصارات لتحقيق كأس مصر.​

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