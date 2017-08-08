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محافظ بورسعيد يهنئ "المصري" بالتأهل لنهائي كأس مصر

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يهنئ "المصري" بالتأهل لنهائي كأس

11:20 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدم محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، التهنئة لجماهير النادي المصري وأهالي المحافظة على تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر، بعد غياب دام 19 عامًا، تجاوزها اليوم بفوز مستحق على نادي بنتيجة 2 - 0

كما هنأ المحافظ الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن على الأداء الرائع والرجولي للاعبي الفريق طوال الـ 90 دقيقة، موجهًا التهنئة لمجلس الإدارة الذي وفر الأجواء المناسبة والاستقرار حتى تحقق الفوز.​

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