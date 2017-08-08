محافظ بورسعيد يهنئ "المصري" بالتأهل لنهائي كأس مصر
محافظ بورسعيد يهنئ "المصري" بالتأهل لنهائي كأس مصر
11:20 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قدم محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، التهنئة لجماهير النادي المصري وأهالي المحافظة على تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر، بعد غياب دام 19 عامًا، تجاوزها اليوم بفوز مستحق على نادي الزمالك بنتيجة 2 - 0
كما هنأ المحافظ الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن على الأداء الرائع والرجولي للاعبي الفريق طوال الـ 90 دقيقة، موجهًا التهنئة لمجلس الإدارة الذي وفر الأجواء المناسبة والاستقرار حتى تحقق الفوز.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. بورسعيد تشتعل فرحًا بالتأهل لنهائي كأس مصر
-
بالصور.. وزير القوى العاملة يتفقد 58 مصنعًا للشباب في بورسعيد
-
بالصور.. وزير القوى العاملة يتفقد مصنعًا للملابس الجاهزة في بورسعيد
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم عقود تعيين
إعلان
إعلان