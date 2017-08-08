أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اختتام التمارين العسكرية التركية القطرية بنجاح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اختتام التمارين العسكرية التركية القطرية بنجاح

11:31 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

اختتام التمارين العسكرية التركية القطرية بنجاح

اختتام التمارين العسكرية التركية القطرية بنجاح

أنقرة - (أ ف ب):

أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، أن أنقرة والدوحة أنهتا بنجاح تدريبات عسكرية مشتركة وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الإمارة الصغيرة وجيرانها الخليجيين.

وأفادت هيئة الأركان العامة التركية في بيان أن التدريبات المشتركة الهادفة إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق وقدرات القوات المسلحة التركية والقطرية على العمل معا انتهت بنجاح.

وأوضحت هيئة الاركان التركية ان التمارين تضمنت مرحلتين واحدة برية وأخرى بحرية من السبت الى الاثنين.

وتشهد منطقة الخليج أزمة دبلوماسية خطيرة منذ قررت وحلفاؤها، البحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، لاتهام الدوحة بدعم المتطرفين الإسلاميين في المنطقة والتقارب مع إيران.

وتدافع تركيا بقوة عن قطر، حليفتها الرئيسية في منطقة الخليج. وقد عملت أنقرة والدوحة على تطوير علاقاتهما في السنوات الأخيرة، في المجالات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية.

لكن رغم علاقاتها الخاصة مع قطر، تسعى تركيا أيضا الى الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع السعودية محاولة لعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة.

وقام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بجولة في الخليج أواخر يوليو في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين قطر والدول المجاورة.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أزمة قطر.. لماذا تُجدد الكويت وساطتها بدعم أمريكي؟ (تقرير)

    أخبار

  • كيف تأثر قطر بعد شهرين من المقاطعة؟

    أخبار

  • أردوغان: الإنقلابيون والإرهابيون "سيرتدون زيا موحدا"

    أخبار

  • حوار- أنور عشقي: لا خيار أمام قطر.. "إما تُغير أو تتغير"

    أخبار

إعلان

389ecb0050.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟