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السيسي يبعث برقية تهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة إعادة انتخابه

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مصراوي Masrawy

يبعث برقية تهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة إعادة انتخابه

11:15 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

السيسي يبعث برقية تهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة إعادة انتخابه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة للرئيس الرواندي بول كاجامي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الرواندية وتوليه فترة رئاسة جديدة.

أعلنت ذلك سفارة في رواندا اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).

وأعيد انتخاب الرئيس الرواندي المنتهية ولايته بول كاجامي، الذي يحكم رواندا منذ عام 1994، لولاية ثالثة تستمر لمدة سبع سنوات خلال الانتخابات التي جرت قبل أيام.

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مصراوي Masrawy

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