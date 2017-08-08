السيسي يبعث برقية تهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة إعادة انتخابه
السيسي يبعث برقية تهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة إعادة انتخابه
11:15 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة للرئيس الرواندي بول كاجامي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الرواندية وتوليه فترة رئاسة جديدة.
أعلنت ذلك سفارة مصر في رواندا اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).
وأعيد انتخاب الرئيس الرواندي المنتهية ولايته بول كاجامي، الذي يحكم رواندا منذ عام 1994، لولاية ثالثة تستمر لمدة سبع سنوات خلال الانتخابات التي جرت قبل أيام.
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