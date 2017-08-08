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جامعة الأزهر: 39 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بالكليات

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مصراوي Masrawy

جامعة الأزهر: 39 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بالكليات

11:07 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

جامعة الأزهر: 39 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بالكليات

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، أن 39 ألف و600 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم للقبول بالكليات.

وفتحت جامعة الأزهر معامل تسجيل الرغبات للقبول بالكليات، أمام الناجحين في الثانوية الأزهرية، أول أمس الأحد.

كان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 57.2%، وبلغ عدد الناجحين 114 ألف طالبا وطالبة.

وأوضحت جامعة الأزهر فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الأحد المقبل هو آخر موعد لتسجيل الرغبات.

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