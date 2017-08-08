النمنم: قناة السويس الجديدة أثبتت أن صانع القرار اتخذ خطوة هامة على طريق التنمية

كتبت - نسمة فرج:

أكد الكاتب الصحفي وزير الثقافة حلمي النمنم، أن الاحتفال للسنة الثانية بحفر قناة السويس الجديدة هو لحظة مبهجة في تاريخ مصر والمصريين.

وأضاف الوزير خلال احتفالية قناة السويس الجديدة بمناسبة مرور عامين على ذكرى افتتاحها والتي اقيمت في مسرح الهناجر المكشوف بساحة دار الاوبرا المصرية، اليوم الثلاثاء، أن النيل يمر بعدد من البلدان إلا أنه في مصر تحول إلى جنة للمصريين وفي العصر الحديث تمكن المصريين من ربط البحرين الأحمر بالمتوسط من خلال قناة السويس التي استمر حفرها 15 عاما.

و تابع أنه في عام 2015 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشق قناة موازية للقناة القديمة واستغرقت في حفرها عاما واحدا فقط وهي انجاز كبير لمصر والمصريين وتضاف إلى عدد كبير من المشاريع.

وأكد الوزير ان حفر القناة الجديدة أثبت أن صانع القرار اتخذ خطوة هامة على طريق التنمية وهدية قدمها لمصر والعالم.