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طوارئ في مطار القاهرة استعدادًا لبدء موسم الحج

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مصراوي Masrawy

طوارئ في مطار القاهرة استعدادًا لبدء موسم الحج

10:57 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

طوارئ في مطار القاهرة استعدادًا لبدء موسم الحج

كتب - طه عبيد:

نشرت سلطات مطار القاهرة الدولي أعدادًا إضافية من رجال التأمين داخل وخارج صالات السفر استعدادا لبدء موسم الحج للعام الحالي المقرر انطلاقه غدا الأربعاء.

وقالت مصادر بمطار القاهرة -في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم دفع أعداد إضافية من رجال التأمين خارج وداخل صالات السفر بمبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات للطيران ومبنى الركاب 2 للخطوط ومبنى الركاب 1 لشركات الطيران الأخرى لتيسير عملية دخول الحجاج إلى صالات السفر منعا للتكدس.

وتحتفل شركة مصر للطيران غدًا بسفر أول أفواج الحج للعام الحالي بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الطيران المدني والشركات التابعة لها والوزارات والهيئات المعنية.

وتبدأ (مصر للطيران) تشغيل جسرها الجوي غدا بإقلاع 5 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 من حجاج قرعة من محافظتي الدقهلية والمنيا.

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