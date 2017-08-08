قوات الأمن والجيش تداهم مخابئ طالبان جنوبي أفغانستان
قوات الأمن والجيش تداهم مخابئ طالبان جنوبي أفغانستان
11:05 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الجيش الافغاني
كابول - (أ ش أ):
داهمت قوات الأمن والجيش في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مخابئ رئيسية لحركة طالبان في إقليم (هلمند) في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية عن مسؤولين في الحكومة المحلية قولهم إن قوات الأمن صادرت صواريخ وعربات عسكرية وأجهزة كمبيوتر محمولة ومتفجرات ومعدات أخرى أثناء المداهمات.
وأضاف المسؤولون أن المداهمة الأولى نُفذت على مخبأ لمتمردي طالبان في مقاطعة (ناوا) وقادت إلى اكتشاف مخزن للصواريخ يملكه المتمردون وتمت مصادرة صواريخ عديدة بينما تم تدمير صواريخ أخرى في المقاطعة.
وفي عملية أخرى في منطقة (جارامسر) في نفس الإقليم اكتشفت قوات الأمن الأفغانية واحدًا من أكبر المخابئ لمتمردي طالبان في (سافار بازار).
من جانبهم، لم يعلق متمردو طالبان على هذه التقارير حتى الآن.
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