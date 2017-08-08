قوات الأمن والجيش تداهم مخابئ طالبان جنوبي أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

داهمت قوات الأمن والجيش في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مخابئ ‏رئيسية لحركة طالبان في إقليم (هلمند) في جنوب البلاد.

‏ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية عن مسؤولين في الحكومة ‏المحلية قولهم إن قوات الأمن صادرت صواريخ وعربات عسكرية وأجهزة كمبيوتر محمولة ومتفجرات ‏ومعدات أخرى أثناء المداهمات.‏

‏ وأضاف المسؤولون أن المداهمة الأولى نُفذت على مخبأ لمتمردي طالبان في مقاطعة (ناوا) وقادت إلى ‏اكتشاف مخزن للصواريخ يملكه المتمردون وتمت مصادرة صواريخ عديدة بينما تم تدمير صواريخ ‏أخرى في المقاطعة.

‏ وفي عملية أخرى في منطقة (جارامسر) في نفس الإقليم اكتشفت قوات الأمن الأفغانية واحدًا من أكبر ‏المخابئ لمتمردي طالبان في (سافار بازار). ‏

‏ من جانبهم، لم يعلق متمردو طالبان على هذه التقارير حتى الآن. ‏