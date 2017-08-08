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الشرطة البلجيكية تنفي العثور على متفجرات داخل سيارة مشتبه بها

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مصراوي Masrawy

الشرطة البلجيكية تنفي العثور على متفجرات داخل سيارة مشتبه بها

11:02 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الشرطة البلجيكية تنفي العثور على متفجرات داخل سيارة مشتبه بها

الشرطة البلجيكية

بروكسل - (أ ش أ):

أكد مكتب المدعي العام في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة لم تعثر على متفجرات داخل السيارة التي كانت قد أوقفتها بعد مطاردة وإطلاق نار عليها في ضاحية (مولينبيك).

وأوضح المكتب -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث، وتم اعتقال السائق، وأن خبراء المتفجرات فحصوا السيارة بدقة ولم يجدوا أية متفجرات.

كانت الشرطة البلجيكية قد استخدمت الذخيرة الحية لإيقاف سيارة تحمل أرقامًا ألمانية، في ضاحية (إندرلخت) بعد أن قطعت الإشارة الضوئية الحمراء وحاول سائقها الفرار إلى ضاحية (مولينبيك) المجاورة، وصدم سيارتين تابعتين للشرطة، واستمرت المطاردة نحو نصف ساعة، قبل التمكن من إلقاء القبض على سائق السيارة.

وأشار مكتب الادعاء إلى أن سائق السيارة ادعى بعد تمكن الشرطة من إيقاف السيارة، بأنها تحتوي على متفجرات.​

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