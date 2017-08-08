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وزير خارجية أوكرانيا لرئيس جورجيا السابق: لست مواطنًا روسيًا

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية أوكرانيا لرئيس جورجيا السابق: لست مواطنًا روسيًا

11:00 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وزير خارجية أوكرانيا لرئيس جورجيا السابق: لست مواطنًا روسيًا

وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين

كييف - (أ ش أ):

كذب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم الثلاثاء، تصريح رئيس ‏جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي قال إنه (كليمكين) مواطن روسي.

وأكد وزير خارجية أوكرانيا -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية- أنه مواطن ‏أوكراني وليس مواطنا لأي دولة أخرى، وقال -في إسقاط على الرئيس الجورجي السابق- "لست مثل البعض. لست جامعًا لجوازات السفر ولست ‏ناشرا للأكاذيب. بلدي كانت وتظل وستظل أوكرانيا".‏

كان حاكم سابق لمنطقة أوديسا الأوكرانية ورئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب ‏والمناهض لروسيا قد ذكرا في الآونة الاخيرة إن وزير الخارجية الأوكراني كليمكين مواطن روسي. 

يُشار إلى أن ساكاشفيلي رئيس جورجيا السابق الذي تلقى تعليمه في الغرب معروف بعدائه الشديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي عام 2008 وبعد سنين من التوتر مع روسيا تحت قيادته، نشبت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا حول منطقتي (أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية) الانفصاليتين.

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