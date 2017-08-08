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ياسر رزق: السيسي مسك قلم أزرق وورقة وكان هيكتب «مش هترشح»

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ياسر رزق: السيسي مسك قلم أزرق وورقة وكان هيكتب «مش هترشح» ياسر رزق: السيسي مسك قلم أزرق وورقة وكان هيكتب «مش هترشح»

التحرير

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أعرب الكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، مساء الثلاثاء، عن رفضه لمناشدات البعض للرئيس عبد الفتاح ، بتأسيس حزب سياسي، موضحًا أن «السيسي» رئيس لكل المصريين، وإذا أقدم على تأسيس حزب سيُقدم عليه كل الانتهازيين.

أضاف رزق، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن الدستور المصري يمنع تأسيس الرئيس حزب سياسي، موضحًا أن السيسي دائمًا يسعى للحديث مع المواطنين أنفسهم من خلال مؤتمرات الشباب وغيرها، وشدّد على أنه لا يجب التعامل بتهاون مع جماعة الإخوان، حيث يجب الإطاحة بهم بشكل كامل، وتتم معاملتهم كـ«النازيين» في ألمانيا.

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وأكد أن «السيسي بعد ثورة 30 يونيو رفض خوض الانتخابات، ومسك قلم قدامنا، كان قلم أزرق وورقة زرقاء وكان هيقول بشكل رسمي أنه مش هيترشح، وإن أقصى طموحه كان يبقى قائد عام للقوات المسلحة ولا يفكر في الرئاسة».

أشار «رزق»، إلى أنه كان من ضمن الحاضرين حوله، آنذاك وناشده وقتها بأن يؤجل هذا القرار، استجابةً لضغوط المواطنين وقتها على ترشحه للرئاسة.

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التحرير

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