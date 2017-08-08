إبراهيم حسن: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

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أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ سنوات طويلة، مشيدًا ببصمة شقيقه حسام حسن مع الفريق.

وأكد «حسن»، خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، أنه يتمنى مواجهة النادي الأهلي في نهائي البطولة، مشيرًا إلى أن مواجهة الفريق الأحمر لها طعم آخر، وستضيف لتاريخ ناديه في حالة تحقيق الفوز واقتناص اللقب.

وينتظر الفريق البورسعيدي، في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة، في نصف نهائي الكأس، المقرر اقامتها غدًا الأربعاء.

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وفاز المصري على الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، في نصف نهائي كأس مصر.