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حسام حسن: لهذا الأسباب.. فاز المصري على الزمالك

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حسام حسن: لهذا الأسباب.. فاز المصري على الزمالك حسام حسن: لهذا الأسباب.. فاز المصري على الزمالك

التحرير

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قال حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن الهدوء والتركيز كان سلاح فريقه في مواجهة ، التي أقيمت مساء اليوم في نصف نهائي كأس .

وأضاف المدير الفني للمصري في تصريحات عقب المباراة:" تعاملنا مع المباراة بهدوء ولعبنا على نقاط ضعف الزمالك وهو ما منحنا الفوز".

وواصل حسن:" الزمالك فريق كبير ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولذلك طالبت اللاعبين بالضغط عليهم حتى لا نمنحهم فرصة عمل هجمات منظمة".

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وتابع: "دخلت اللقاء ومعي 17 لاعبا ولذلك اعتمدت على الناشئ إسلام عطية، واستطاع أن يظهر بشكل جيد، وكل اللاعبين كانوا رجالًا في اللقاء".

واختتم حسام حسن تصريحاته: "سعيد أنني استطعت أن أعيد الفرحة إلى جماهير بورسعيد، وطالبت اللاعبين بعدم المبالغة في الاحتفالات والفرحة لأننا من الغد سنبدأ الاستعداد للمباراة النهائية".

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التحرير

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