حسام حسن: لهذا الأسباب.. فاز المصري على الزمالك

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قال حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن الهدوء والتركيز كان سلاح فريقه في مواجهة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف المدير الفني للمصري في تصريحات عقب المباراة:" تعاملنا مع المباراة بهدوء ولعبنا على نقاط ضعف الزمالك وهو ما منحنا الفوز".

وواصل حسن:" الزمالك فريق كبير ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولذلك طالبت اللاعبين بالضغط عليهم حتى لا نمنحهم فرصة عمل هجمات منظمة".

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وتابع: "دخلت اللقاء ومعي 17 لاعبا ولذلك اعتمدت على الناشئ إسلام عطية، واستطاع أن يظهر بشكل جيد، وكل اللاعبين كانوا رجالًا في اللقاء".

واختتم حسام حسن تصريحاته: "سعيد أنني استطعت أن أعيد الفرحة إلى جماهير بورسعيد، وطالبت اللاعبين بعدم المبالغة في الاحتفالات والفرحة لأننا من الغد سنبدأ الاستعداد للمباراة النهائية".