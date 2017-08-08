مرتضى منصور ينقذ الحكم محمود عاشور من لاعبي الزمالك (فيديو)

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قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لافتة طيبة عقب مباراة ناديه أمام المصري، بنزوله إلى أرض الملعب لإخراج الحكم محمود عاشور، في ظل حالة الغضب التي انتابت لاعبي فريقه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة اعتراضات بالجملة من لاعبي ومشجعي الفريق الأبيض، على الحكم محمود عاشور، مما أدى لانتظاره داخل الملعب لحين إخلائه، قبل أن يتدخل رئيس القلعة البيضاء.

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وتأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى نصف نهائي كأس مصر، على حساب الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.