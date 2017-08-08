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مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية: «لم أقدم استقالتي بسبب مصطفى الفقي»

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مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية: «لم أقدم استقالتي بسبب مصطفى الفقي» مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية: «لم أقدم استقالتي بسبب مصطفى الفقي»

التحرير

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قال المايسترو هشام جبر إنه تقدم اليوم الثلاثاء باستقالته من منصب مدير مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية.

وأضاف جبر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه يرفض الحديث عن أسباب استقالته ويريد الاحتفاظ به لنفسه، مضيفًا إلى أنه سيقوم خلال الفترة المُقبلة بمراجعة وتقييم المدة التى قضاها كمدير لمركز الفناون بالمكتبة للاستفادة من السلبيات والإيجابيات.

وأشار  إلى أنه لا يوجد علاقة بين تقديم استقالته وتولي الدكتور مصطفى الفقي مهام مدير مكتبة الإسكندرية، الذي خلف الدكتور إسماعيل سراج الدين.

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كان جبر قد ساهم في تطوير مركز الفنون التابع لمكتبة الاسكندرية، وأطلق مهرجان الصيف والذي أصبح مهرجانًا دوليًا يستضيف فعاليات ثقافية من دول أخرى مثل الهند والصين، وتمكن هذا العام من تقديم 60 فعالية ثقافية مختلفة.

وكتب جبر في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب استقالته: «بضمير مستريح، استقلت من منصبى كمدير لمركز الفنون لمكتبة الاسكندرية، متمنيا كل النجاح والتوفيق لمن يخلفنى، وكل الازدهار لمكتبتنا العزيزة، فى ظل قيادتها الجديدة».

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التحرير

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