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مباحثات عسكرية روسية أمريكية حول الوضع الأمني في سوريا والعراق

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مصراوي Masrawy

مباحثات عسكرية روسية أمريكية حول الوضع الأمني في سوريا والعراق

10:56 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مباحثات عسكرية روسية أمريكية حول الوضع الأمني في سوريا والعراق

موسكو -(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال فاليري جيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد عبر الهاتف تطورات الوضع الأمني في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- إن فاليري ودانفورد تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا والعراق وبحثا الخطوات اللاحقة في مكافحة المنظمات الإرهابية الدولية.

كان رئيس إدارة تمجيد ذكرى الشهداء المدافعين عن الوطن في وزارة الدفاع الروسية فلاديمير بوبوف، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا وأمريكا تحضران لعقد جلسة عامة للجنة المشتركة لشئون الأسرى العسكريين والمفقودين في نوفمبرالقادم.

هذا المحتوى من

Asha

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