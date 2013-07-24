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بالفيديو| نصائح الدكتور خالد الجمل لمرضى حصوات المسالك البولية

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بالفيديو| نصائح الدكتور خالد الجمل لمرضى حصوات المسالك البولية بالفيديو| نصائح الدكتور خالد الجمل لمرضى حصوات المسالك البولية

كتب : أروا الشوربجي منذ 12 دقيقة

يأتي رمضان هذا العام في فصل الصيف، ويفقد الجسم الكثير من الماء مع حرارة الجو، لذلك ينصح الدكتور خالد الجمل، استشاري المسالك البولية، مرضى الحصوات، بتناول كمية كبيرة من الماء، في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

وينصح استشاري المسالك البولية، بتقليل الأطعمة التي يدخل في تكوينها أملاح بشكل كبير، فالكثيرون يعتقدون أن الأملاح هي الملح والفلفل الحار، إلا أن اللحوم الحمراء والبقول وعدد من الفاكهة، كالمانجو، والجوافة، والتين، والمكسرات التي تدخل في ياميش رمضان، والمشروبات الغامقة كالقهوة والقهوة سريعة التحضير والشاي، تحتوي أيضًا علي الأملاح.

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