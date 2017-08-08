42 حزبًا تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في ألمانيا

فيسبادن - (د ب أ):

أعلنت إدارة الانتخابات البرلمانية الاتحادية بألمانيا أنه من المتوقع أن يشارك 42 حزبا بالانتخابات المنتظرة الشهر القادم.

وذكرت الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن ستة أحزاب أخرى معتمدة لن تتقدم لخوض الانتخابات، من بينها حزب الجمهوريين، لافتة إلى أن هذه الأحزاب لم تقدم قائمة محلية واحدة أو مرشح واحد لدائرة انتخابية.

وأشارت متحدثة باسم الإدارة في مقرها بمدينة فيسبادن إلى أن هذه الأحزاب لم تذكر أسبابا لتخليها عن خوض الانتخابات.

ويندرج ضمن الأحزاب التي لديها قوائم محلية كل من "حزب التغيير والنباتيين" و"وحزب العقلانية" الليبرالي، و"حزب الإنسانية".

ويتم تمثيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار المعارض وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب الناخبين الأحرار وحزب "الحزب"، وحزب الماركسية اللينينية بألمانيا بقوائم محلية في جميع الولايات الألمانية الستة عشر.

وهناك تمثيل لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في كل الولايات باستثناء بافاريا، فيما يقتصر الحزب المسيحي الاجتماعي على ولاية بافاريا فقط.

جدير بالذكر أن حزب ميركل والحزب المسيحي البافاري يشكلان الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك مرشحين لحزب الأسرة أو حزب المستأجرين أو حزب البنفسج المؤيد للسياسة الروحية، على بطاقات الانتخاب.