على خلفية اشتباكات قنا.. تشديدات أمنية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

رفعت مديرية أمن أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، من استعداداتها الأمنية تزامنًا مع المواجهات الأمنية التي تشهدها محافظة قنا مع خلية الإرهابي الهارب "عمرو سعد".

وشهدت مخارج ومداخل المدن والمراكز الحدودية تشديدات أمنية تخللها تكثيف للأكمنة الثابتة والمتحركة.

وأوضح مصدر أمني أن عمليات تمشيط نُفذت بالمنطقة المتاخمة للحدود الغربية بمراكز الغنايم والبداري وديروط والقوصية ومنفلوط، بحثًا عن أي عناصر إرهابية، وللحيلولة دون اندساس أي عناصر من شأنها تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع بقوات أمنية في محيط دير العذراء بقرية درنكة، والذي يشهد احتفالات صوم السيدة العذراء التي تستمر إلى ٢١ أغسطس الجاري.​