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طائرة إيرانية بدون طيار كادت تصطدم بمقاتلة أمريكية في الخليج

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مصراوي Masrawy

طائرة إيرانية بدون طيار كادت تصطدم بمقاتلة أمريكية في الخليج

10:46 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

طائرة إيرانية بدون طيار كادت تصطدم بمقاتلة أمريكية في الخليج

طائرة بدون طيار

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن طائرة إيرانية كانت تصطدم بطائرة مقاتلة من طراز اف - 18 سوبر هورنيت تابعة للبحرية الأمريكية.

وأضاف المسؤول،الذي لم يتم تسميته، لشبكة فوكس نيوز، إن الطائرة الإيرانية بدون طيار كادت تصطدم بالمقاتلة الأمريكية، التي كانت على وشك الهبوط على ظهر حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز التى وصلت مؤخرا إلى الخليج.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها طائرة إيرانية بدون طيار بالتعرض لطائرة أمريكية.

وتابع المسؤول، الذي وصف الطائرة بدون طيار الايرانية بانه من طراز قم -1،أن الطائرةاف -18 " قامت بمناورة لتجنب الاصطدام.

ووصف المسؤول هذه المواجهة بأنها "غير آمنة وغير مهنية وخطيرة".

وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار الإيرانية كانت على بعد 100 قدم من الانفصال الرأسي عن إصابة الطائرة المقاتلة الأمريكية.

ولم يصدر أي تعليق من إيران على هذه الحادث.

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مصراوي Masrawy

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