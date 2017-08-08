الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي: تدمير جرافة كانت تحمل إرهابيين وأسلحة في درنة

(مصراوي):

قال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، إن مروحيات "سرب البركان العامودي" تمكن من تدمير مركبة قبالة ساحل مدينة درنه كانت تحمل إرهابيين وذخائر وأسلحة للعصابات الإرهابية في المدينة.

وأكد المسماري - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن الجرافة كانت تحمل إرهابيين وذخائر وأسلحة للعصابات الإرهابية في مدينة درنة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد كلفت عميد كمال الجبالي بإمرة مجموعة عمليات عمر المختار لتحرير درنة من الجماعات الإرهابية.