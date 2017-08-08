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وزير الصحة يُحيل وكيل الوزارة بالغربية للتحقيق بعد إساءته للأطباء

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يُحيل وكيل الوزارة بالغربية للتحقيق بعد إساءته للأطباء

10:55 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وزير الصحة يُحيل وكيل الوزارة بالغربية للتحقيق بعد إساءته للأطباء

الدكتور أحمد عماد راضي

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إحالة وكيل الوزارة بالغربية الدكتور محمد شرشر؛ للتحقيق بديوان عام الوزارة، بعد تصريحاته المسيئة للأطباء.

كانت نقابة الأطباء، تقدمت ببلاغ سب وقذف وتشهير للنائب العام ضد وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ "نظرًا لتصريحاته المسيئة والمهينة للأطباء".

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزير قرر إحالته للتحقيق؛ للتأكد من ثبوت واقعة هجومه اللفظي على الأطباء، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحسم حال إدانته في ذلك.

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مصراوي Masrawy

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