وزير الصحة يُحيل وكيل الوزارة بالغربية للتحقيق بعد إساءته للأطباء

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إحالة وكيل الوزارة بالغربية الدكتور محمد شرشر؛ للتحقيق بديوان عام الوزارة، بعد تصريحاته المسيئة للأطباء.

كانت نقابة الأطباء، تقدمت ببلاغ سب وقذف وتشهير للنائب العام ضد وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ "نظرًا لتصريحاته المسيئة والمهينة للأطباء".

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزير قرر إحالته للتحقيق؛ للتأكد من ثبوت واقعة هجومه اللفظي على الأطباء، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحسم حال إدانته في ذلك.