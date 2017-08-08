التموين: شروط جديدة لاستخراج بطاقة التموين (فيديو)

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن كل ما هو موجود في منظومة الدعم حاليًا لن يتم حذفه من البطاقات التموينية، لكن هناك شروط جديدة لمنْ يريد استخراج بطاقات تموينية جديدة، وهي أن لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه و1200 لأصحاب المعاشات.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الأفراد الموجودين في البطاقات التموينية في الوقت الحالي لن يتم المساس بهم، وهناك لجنة من مجلس الوزراء تعكف على دراسة من يستحق الدعم ومن لا يستحق، إذ يتم ذلك وفقًا للعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك 70 مليون مواطن مصري يستفيد من البطاقات التموينية، وهناك 81 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المساواة في توزيع الدعم أمر غير عادل، إذ أن البعض يستحق أخذ الخبز بدون مقابل، وآخرين يستحقون أخذ الخبز بسعر أكبر.