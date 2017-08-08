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ممتاز القط: أناشد «السيسي» الترشح لفترة رئاسية ثانية

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ممتاز القط: أناشد «السيسي» الترشح لفترة رئاسية ثانية ممتاز القط: أناشد «السيسي» الترشح لفترة رئاسية ثانية

التحرير

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قال الكاتب الصحفي ممتاز القط، إن الفترة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح ، مليئة بالتحديات والأزمات، مناشدًا «السيسي» بالترشح لفترة رئاسية ثانية، حيث أن ذلك سيزيد حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي داخل الشارع المصري.

أضاف القط، خلال تقديمه برنامج «رئيس التحرير»، عبر فضائية «العاصمة»، أن السيسي حقه الترشح لولاية ثانية ليجني ما زرعه في فترة ولايته الأولى، مؤكدًا أن «السيسي» لم يكن يطمح أن يكون رئيسًا لمصر، ولكن استدعاه الشعب.

تابع: «السيسي كان هيعمل إيه في 4 سنين؟ ومع ذلك هو عمل حاجات كتير وإن كنا لا نراها، لم يريد أن يُرحل مشاكل ، أراد الحل، أراد أن يُحدث دفعة قوية للبلد، أن للطائر المصري أن يطير ويُحلق بجناحيه مرة أخرى».

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واصل: «لا أعتقد أن الرئيس يهمه من يترشح أمامه، ولا يعجبه أن يخوض انتخابات ويكون منافسيه (بُلدة) ومش بيفهموا حاجة، بل يهمه أن يكون أمامه مرشحين أكفاء يطرحوا حلول، الرئيس أحد همومه (مين هينزل قدامه؟)».

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التحرير

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