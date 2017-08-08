أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

على خلفية اشتباكات قنا.. أمن سوهاج يرفع حالة الاستنفار إلى القصوى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

على خلفية اشتباكات قنا.. أمن سوهاج يرفع حالة الاستنفار إلى القصوى

10:24 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

على خلفية اشتباكات قنا.. أمن سوهاج يرفع حالة الاستنفار إلى القصوى

مديرية أمن سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد: 

أعلنت مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع القوات المسلحة، حالة الاستنفار الأمني القصوى بجميع الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الصحراوية والسريعة بدائرة المحافظة، وذلك تزامنًا مع المواجهات الأمنية التي تشهدها محافظة قنا مع خلية الإرهابي الهارب "عمرو سعد".

وأوضح مدير الأمن اللواء عمر عبد العال أنه تم تكثيف الخدمات بكل الأكمنة المتواجدة بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر"، وإمدادها بمدرعات عسكرية.

وأضاف مدير الأمن، في تصريحات لمصراوي، أنه أجرى جولة تفقدية، تابع فيها عمل الخدمات والتمركزات والأكمنة المتواجدة على الطرق الصحراوية، وخاصة كمين الكوامل بالطريق الصحراوي الغربي، مشيرًا إلى التشديد على القوات بضرورة اليقظة والتعامل الحاسم والفوري مع أي خروج عن القانون.

ولفت مدير الأمن أيضًا إلى إغلاق الطرق والمدقات الصحراوية المؤدية للطريق الصحراوية بنطاق المحافظة بعد تمشيطها بالقوات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • على خلفية اشتباكات قنا.. تشديد الإجراءات الأمنية بالمواقع السياحية

    أخبار

  • ننشر صور شهيد الشرطة في المواجهات مع خلية "عمرو سعد" بقنا

    أخبار

  • مصدر: استنفار أمني بالأقصر.. وتعزيزات لمواجهة الإرهابيين بقنا

    أخبار

  • مصدر أمني: مقتل 4 من خلية "عمرو سعد" في اشتباكات قنا

    أخبار

إعلان

c465c3863a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا