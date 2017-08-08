على خلفية اشتباكات قنا.. أمن سوهاج يرفع حالة الاستنفار إلى القصوى

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلنت مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع القوات المسلحة، حالة الاستنفار الأمني القصوى بجميع الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الصحراوية والسريعة بدائرة المحافظة، وذلك تزامنًا مع المواجهات الأمنية التي تشهدها محافظة قنا مع خلية الإرهابي الهارب "عمرو سعد".

وأوضح مدير الأمن اللواء عمر عبد العال أنه تم تكثيف الخدمات بكل الأكمنة المتواجدة بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر"، وإمدادها بمدرعات عسكرية.

وأضاف مدير الأمن، في تصريحات لمصراوي، أنه أجرى جولة تفقدية، تابع فيها عمل الخدمات والتمركزات والأكمنة المتواجدة على الطرق الصحراوية، وخاصة كمين الكوامل بالطريق الصحراوي الغربي، مشيرًا إلى التشديد على القوات بضرورة اليقظة والتعامل الحاسم والفوري مع أي خروج عن القانون.

ولفت مدير الأمن أيضًا إلى إغلاق الطرق والمدقات الصحراوية المؤدية للطريق الصحراوية بنطاق المحافظة بعد تمشيطها بالقوات.​