سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الرقة إلى 23 قتيلاً

دمشق - (د ب أ):

ارتفع عدد قتلى القصف الجوي للتحالف الدولي، الذي استهدف مدينة الرقة السورية، اليوم الثلاثاء، إلى 23 قتيلاً، ولايزال هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وقالت مصادر طبية في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية إن 23 شخصا قتلوا، أغلبهم نساء وأطفال، وأصيب حوالي 10 آخرين بجروح في قصف لطائرات التحالف الدولي لمبنى في مدينة الرقة، اليوم الثلاثاء، وأن عدداً من القتلى والجرحى لا زالوا عالقين تحت الأنقاض".

وأضافت المصادر أن القتلى والجرحى هم نازحون من مدينة تدمر إلى مدينة الرقة، وبينهم 16 من عائلة التواب أغلبهم نساء وأطفال، والباقي من عائلة المروح ويسكنون في مبنى تعرض لقصف من طائرات التحالف الدولي".

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن مدينة الرقة تعرضت خلال 48 ساعة الماضية لأكثر من 70 غارة جوية، وأكثر من 800 قذيفة مدفعية من قبل التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، استهدفت أحياء مدينة الرقة التي تشهد مواجهات عنيفة بين مسحلي داعش وقوات قسد، التي تمكنت من الوصول إلى الأطراف الغربية لجامع النور في حي الدرعية غرب المدينة.

واقتربت حملة تحرير مدينة الرقة من يومها السبعين حيث أطلقت قوات سورية الديمقراطية وقوات أخرى حملة عسكرية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم "داعش" الذي سيطر على المدينة مطلع عام 2014.