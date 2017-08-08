ترامب: كوريا الشمالية ستواجه نيران وغضب
ترامب: كوريا الشمالية ستواجه نيران وغضب
10:16 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
واشنطن - (د ب أ):
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية معلنا أنها ستواجه "النار والغضب اللذين لم يشهدهما العالم مطلقًا".
وتشهد العلاقات بين وبيونج يانج توترات كبيرة بسبب التجاربة النووية والصاروخية التي تجريها الأخيرة لتطوير صواريخ عابرة للقارات تستطيع ضرب الأراضي الأمريكية، وما تعتبره واشنطن تهديدًا لأمنها القومي.
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