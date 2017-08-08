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ياسر رزق: السيسي سينجح من الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة

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ياسر رزق: السيسي سينجح من الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة ياسر رزق: السيسي سينجح من الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة

التحرير

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قال الكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إنه لا يجب اغتيال المرشحين للانتخابات الرئاسية معنويًا في الإعلام، حيث أن هناك بعض الشخصيات الوطنية قد تخشى خوض تلك الانتخابات خوفًا من الاغتيال المعنوي.

أضاف رزق، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الثلاثاء، أن عناصر من جماعة الإخوان قد تترشح للانتخابات من أجل العودة للأضواء مرة أخرى، مؤكدًا أن «» سينجح في الانتخابات حال الترشح من الجولة الأولى.

أشار إلى أنه من الصعب خوض عمرو موسى للانتخابات القادمة نظرًا لسنه المتقدم، كما أن حمدين صباحي قد لا يترشح للانتخابات كما أكد لبعض المقربين منه، في حين أن خالد علي قد يخوض السباق.

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أوضح أنه مع زيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6، بشرط حدوث توافق على ذلك، لافتًا إلى أن الوقت الحالي الأنسب لإعلان «السيسي» عزمه على الترشح لولاية جديدة.

شدّد على أن كشف حساب الرئيس في نهاية ولايته الأولى سيُظهر أمور كثيرة كانت مخفية، موضحًا أن هناك عدد من الإنجازات والمشروعات لم يعلن عنها بعد، ومن الممكن أن يتم الإعلان عنها في كشف حساب الرئيس أو قبل نهاية ولايته بأيام.

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التحرير

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